DEL: Filmreife Geschichte von Ingolstadt-Goalie Kevin Reich - nun Finale gegen EHC Red Bull München

Als Ingolstadt das 2:0 in Spiel 6 erzielte und somit für den 4:2-Sieg in der Serie gegen die Adler Mannheim sorgte, kannte der Jubel keine Grenzen - Finale für Ingolstadt! Und egal, wen man fragte, nach dem Spiel hoben alle Beteiligten einen Akteur besonders hervor.

DEL-Playoffs: Ingolstadts Nummer 1 wird weggecheckt

So war Michael Garteig beim Meister von 2014 gesetzt, wurde in Spiel 5 im Viertelfinale gegen Düsseldorf bei Rückstand von 3:6 jedoch für Reich ausgewechselt. Ingolstadt holte in der Folge einen furiosen 7:6-Overtime-Sieg.

Mannheim-Coach verkündet plötzlich Reich-Transfer

Komplizierter Genickbruch bei Reichs kleinem Bruder

Der seitdem kritische Zustand seines jüngeren Bruders machte sich auch bei Kevin bemerkbar, der in der Folge schlecht spielte und in ein mentales Loch fiel. In seinem zweiten Spiel nach dem Unfall kassierte er in Wolfsburg sogar neun Gegentore.