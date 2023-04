FC Bayern: Senegal-Boss nach Mané-Eklat - "Bist wunderbarer Mensch"

Es soll wieder Harmonie Einzug halten an der Säbener Straße. Zuspruch bekam Mané dazu nun auch von Augustin Senghor.

Mané-Eklat! Senegal-Boss spendet Zuspruch

Der Präsident des senegalesischen Fußballverbands schrieb dem Nationalspieler des afrikanischen Landes bei Twitter: „Lieber Sadio. Als Verbandspräsident kann ich einen Vorfall in der Umkleidekabine nach einem Spiel in deinem Verein nicht kommentieren. Aber wisse, dass du unsere Unterstützung und unsere volle Solidarität hast, denn wir wissen, was für ein wunderbarer Mensch du bist und immer bleiben wirst!“