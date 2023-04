EuroLeague: Alba glänzt zum Abschluss gegen Lyon

Bundesliga-Spitzenreiter Alba Berlin hat die Saison in der EuroLeague mit einem Sieg beendet, bleibt in der Tabelle jedoch Vorletzter.

Der deutsche Basketball-Meister gewann am Donnerstag 88:71 (38:36) gegen Schlusslicht Lyon-Villeurbanne und feierte ein versöhnliches Ende einer insgesamt enttäuschenden Spielzeit in der europäischen Königsklasse, in der den Albatrossen lediglich elf Siege in 34 Partien gelangen.