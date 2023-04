Transfermarkt: PSG soll Interesse an Bayer-Star Diaby haben

Moussa Diaby von Bayer Leverkusen spielt sich in den Fokus von internationalen Topklubs. PSG, Arsenal und Newcastle sollen Interesse an dem Flügelstürmer haben.

Der 23-Jährige hat sich in den vergangenen Spielzeiten mehr und mehr in den Fokus einiger Topklubs gespielt. Wie die Sportbild berichtet, hat sein ehemaliger Arbeitgeber Paris Saint-Germain Interesse an einer Rückholaktion.