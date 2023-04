Rallye: Hyundai-Pilot Breen stirbt bei Testfahrt

Große Tragödie im Motorsport: Der Ire Craig Breen vom Hyundai-Werksteam kommt bei einer Rallye-Testfahrt in Kroatien ums Leben.

Der Pilot vom Hyundai-Werksteam ist am Donnerstag bei einer Testfahrt in Kroatien ums Leben gekommen, wie sein Team mitteilte. Breen wurde nur 33 Jahre alt. Der Ire bereitete sich in Kroatien auf die bevorstehende Rallye vor.