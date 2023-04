Russische Athleten? Triathlon-Verband folgt IOC-Empfehlung zur Wiedereingliederung

Wie der Exekutivausschuss von World Triathlon am Donnerstag entschied, soll unabhängigen neutralen Athleten mit russischem und belarussischem Pass sowie Funktionären aus beiden Ländern die Teilnahme am Sport wieder ermöglicht werden.

Triahtlon-Weltverband lässt russische Athleten wieder zu

Es werde nun im nächsten Schritt ein unabhängiger Überprüfungsprozess entwickelt, der von den betroffenen Sportlern vor der Rückkehr in den Wettkampfbetrieb durchlaufen werden muss. Die Unabhängigkeit eines jeden Athleten oder Offiziellen sei "absolute Bedingung" für die Teilnahme an einer Veranstaltung von World Triathlon, hieß es in der Pressemitteilung.