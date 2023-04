Pokal-Duell: Bayern-Frauen erwarten "angestachelten" VfL Wolfsburg

Die Fußballerinnen von Bayern München rechnen im Pokal-Halbfinale mit hungrigen und wütenden Wölfinnen. Vor allem nach dem kürzlichen Aufeinandertreffen in der Liga.

„Sie sind angestachelt, die Liga-Niederlage wollen sie nicht auf sich sitzen lassen“, sagte Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann vor dem Kracher-Duell am Samstag gegen den Seriensieger VfL Wolfsburg. Vor rund drei Wochen hatten die Münchnerinnen den VfL in der Liga mit 1:0 besiegt und dabei die Tabellenführung erobert.

Bayern erwartet hitziges Duell gegen Wolfsburg

"Die Karten werden neu gemischt, es wird sehr schwer und hitzig werden", sagte Lohmann. Achtmal in Folge haben die Wölfinnen den DFB-Pokal gewonnen, der letzte und einzige Titel der Münchnerinnen liegt bereits elf Jahre zurück. Das Endspiel steigt am 18. Mai in Köln.