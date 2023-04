Billie Jean King Cup: Auftakt mit Friedsam und Maria

Anna-Lena Friedsam trifft am Freitag zum Auftakt des deutschen Qualifikationsduells mit Brasilien im Billie Jean King Cup auf Beatriz Haddad Maia.

Anna-Lena Friedsam trifft am Freitag (16 Uhr/tennischannel.com) zum Auftakt des deutschen Qualifikationsduells mit Brasilien im Billie Jean King Cup auf Topspielerin Beatriz Haddad Maia. Anschließend bekommt es die frischgebackene Bogota-Siegerin Tatjana Maria im Kampf um die Qualifikation für das Finalturnier mit der brasilianischen Nummer zwei Laura Pigossi zu tun. Das ergab die Auslosung in der Stuttgarter Arena am Donnerstag.