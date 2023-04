Tennis, Monte Carlo: Struff überrascht auch gegen Ruud

Zverev blamiert sich in Miami

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff feiert beim ATP-Masters in Monte Carlo den nächsten überraschenden Erfolg.

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) hat beim ATP-Masters in Monte Carlo seinen überraschenden Siegeszug fortgesetzt und mit einem 6:1, 7:6 (8:6) gegen den Tennis -Weltranglistenvierten Casper Ruud (Norwegen) das Viertelfinale erreicht.

Am Donnerstagabend kämpft Deutschlands Topspieler Alexander Zverev gegen deren Landsmann Daniil Medwedew (Nr. 3) um einen Platz im Viertelfinale.

„Es war brutal“, sagte ein sichtlich mitgenommener Struff am Sky-Mikrofon: „Ich habe unfassbares Tennis gespielt bis zum 6:1, 5:2, dann wurde ich leider ein bisschen nervös.“ Am Ende brauchte der 32-Jährige sechs Matchbälle, um Ruud, einen der besten Sandplatzspieler der Welt, in Schach zu halten.