Tennis: Zverev-Start in München - BR überträgt ATP-Turnier

Gute Nachrichten für deutsche Tennis-Fans: Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt das prominent besetzte ATP-Turnier in München (17. bis 23. April), bei dem in Alexander Zverev auch die deutsche Nummer eins an den Start geht.