Anzeige

AEW Dynamite: Ex-WWE-Champ Jeff Hardy 10 Monate nach Alkohol-Absturz wieder da! Nach Absturz: Jeff Hardy ist zurück!

Jeff und Matt Hardy (l.) sind bei AEW Dynamite wieder vereint © AEW

Martin Hoffmann

Zehn Monate nach seiner Suspendierung wegen einer Autofahrt unter massivem Alkoholeinfluss feiert der frühere WWE-Champion Jeff Hardy ein Comeback bei AEW Dynamite.

Vor zehn Monaten endete seine vermeintliche Läuterung in einem bitteren Alkohol-Absturz - wird diesmal nun doch alles besser?

Der frühere WWE-Champion Jeff Hardy hat eine umjubeltes Rückkehr bei AEW gefeiert, ist wieder vereint mit Bruder Matt Hardy und dürfte damit auch eingeplant sein für die bislang mit Abstand größte Show des WWE-Konkurrenten im Sommer. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Anzeige

Jeff Hardy kommt Bruder Matt Hardy zu Hilfe

Hardy gab sein Überraschungs-Comeback, als sich Bruder Matt und dessen Freunde Hook und Isaiah Kassidy mit der Gruppierung The Firm prügelten: Zwischen Matt und The Firm gibt es seit Monaten eine Fehde, die darum kreist, dass Matt von dem Bündnis zwangsverpflichtet worden ist und um seine Freiheit kämpft.

Die Keilerei entbrannte, nachdem Matt die „Firma“ zu einem Kampf herausforderte, in dem die Verträge von ihm und dem Duo Private Party (Kassidy und der verletzte Marq Quen) auf dem Spiel stehen sollten. The Firm (Ethan Page, Lee Moriarty, Big Bill - der frühere Big Cass von WWE) hatte die Oberhand, bis Jeff mit einem Stuhl auftauchte, aufräumte und Moriarty schließlich seine Spezialaktion Swanton Bomb verpasste.

Matt und Jeff fielen sich anschließend in die Arme, ein Moment echter Emotion nach allem, was in den vergangenen eineinhalb Jahren passiert war.

Suspendierung nach Alkoholfahrt im Juni 2022

Jeff Hardy war im Dezember 2021 von WWE gefeuert worden, nachdem er während eines Matches unabgesprochen den Ring durch die Zuschauer verlassen hatte - und damit den Eindruck eines Rückfalls in seine Alkoholprobleme weckte.

Obwohl sich das damals nicht erhärtete und WWE ihm letztlich eine Wiedereinstellung anbot, wechselte Hardy zu AEW - wo angeblich geplant war, dass er und Matt gemeinsam die Tag-Team-Titel der Liga holen sollten.

Kurz bevor es dazu hätte kommen sollen, verursachte Hardy dann allerdings ein Desaster: Er wurde im Juni vergangenen Jahres bei einer Alkoholfahrt erwischt, mit angeblich 2,9 Promille im Blut.

Anzeige

Ligaboss Tony Khan suspendierte Hardy daraufhin und erließ die Auflage, dass er nur nach einer erfolgreichen Therapie zurückkommen dürfe.

Die hat der 45-Jährige inzwischen hinter sich gebracht, sein Fall ist auch juristisch ausgestanden: Im Februar wurde Hardy zu 38 Tagen Gefängnis verurteilt (zum damaligen Zeitpunkt schon abgeleistet), hinzu kamen eine zweijährigen Bewährungsstrafe und anderen Auflagen.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 12. April 2023:

Darby Allin besiegt Swerve Strickland TNT Title Match: Powerhouse Hobbs (c) besiegt Silas Young AEW International Title Match: Orange Cassidy (c) besiegt Buddy Matthews Jon Moxley & Claudio Castagnoli besiegen Brandon Cutler & Michael Nakazawa Ruby Soho & Toni Storm besiegen Riho & Skye Blue Chris Jericho besiegt Keith Lee

Hardy absolvierte diesmal längere Therapie

Jeff Hardy hatte im Lauf seiner Karriere immer wieder Alkohol- und Drogenprobleme, er war jahrelang tablettenabhängig - nach eigener Einschätzung sowohl eine Folge des körperlichen Raubbaus durch das Wrestling und seinen Risikostil als auch ein Resultat psychischer Probleme durch den frühen Krebstod seiner Mutter in seiner Kindheit.

Von der Tablettenabhängigkeit ist Hardy losgekommen, dafür hat sich das Problem in den vergangenen Jahren verstärkt in Richtung Alkohol verlagert.

Wie Bruder Matt in seinem Podcast wiederholt schilderte, soll Jeff nun versucht haben, sein Suchtproblem „spezifischer“ als in allen vorherigen Versuchen zu bekämpfen - mit einer 90-tägigen stationären Reha in einer Klinik in Florida und einer darüber hinausgehenden, nochmal etwa dreimonatigen ambulanten Behandlung.

Über das Thema Ring-Comeback haben Jeff und Matt zuletzt nicht explizit gesprochen und im Gegenteil davon abgelenkt: Matt behauptete zuletzt, dass Jeff sich aktuell noch von einer Augen-OP erhole und noch „einige Wochen“ brauchen würde, bis er wieder fit sei.