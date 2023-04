Champions League: Gündogan schreibt FC Bayern trotz City-Pleite noch nicht ab

„Insbesondere in den letzten Jahren sind viele verrückte Dinge in der Champions League passiert. Es gab etliche Comebacks, mit denen absolut niemand gerechnet hatte“, sagte der Nationalspieler dem kicker : „Bayern hat vor allem zu Hause die Qualität in der Mannschaft, gegen jeden Gegner mehrere Tore zu erzielen.“

"Das ist genau der Fehler, den wir jetzt nicht machen dürfen: Nach dem 3:0 schon an das Finale in Istanbul zu denken", sagte Gündogan: "Was mich aber insgesamt positiv stimmt, ist, dass wir gerade gefühlt bei unseren Leistungen am Saison-Peak sind. Vor der WM hatten wir etliche Spiele, in denen wir einfach nicht gut waren, aber im Moment sieht das alles sehr griffig aus in allen Mannschaftsteilen. Wir haben jetzt Mitte April und können noch die drei wichtigsten Titel der Saison gewinnen, aber auch in wenigen Wochen mit gar nichts dastehen."