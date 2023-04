Dann muss sich Bayern von Mané trennen - Kommentar

Er vermisse „Reibung“ an der Säbener Straße, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern in einem Interview, die Stimmung innerhalb der Mannschaft sei „sehr gut – vielleicht zu gut“.

Mit all den Aufregern in letzter Zeit ließe sich problemlos eine gesamte Staffel verfilmen. Der jüngste Eklat trug sich am späten Dienstagabend in Manchester zu – mit Sadio Mané in der Hauptrolle.