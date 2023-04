2. Liga: Holstein Kiel – 1. FC Nürnberg (Samstag, 13:00 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat der Club noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zehn Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking auf Platz 13, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Im Angriff weist der Gast deutliche Schwächen auf, was die nur 23 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Der bisherige Ertrag von Nürnberg in Zahlen ausgedrückt: acht Siege, sechs Unentschieden und 13 Niederlagen.