2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – Hamburger SV (Samstag, 20:30 Uhr)

Entgegen dem Trend – FCK schaffte in den letzten fünf Spielen nicht einen Sieg – soll für das Heimteam im Duell mit Hamburg wieder ein Erfolg herausspringen. Am vergangenen Spieltag verlor Lautern gegen Eintracht Braunschweig und steckte damit die siebte Niederlage in dieser Saison ein. Der Hamburger SV gewann das letzte Spiel gegen Hannover 96 mit 6:1 und liegt mit 53 Punkten weit oben in der Tabelle. Im Hinspiel gingen beide Mannschaften mit einem 1:1 auseinander.