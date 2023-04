Bundesliga: RB Leipzig – FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Der FCA will nach vier Spielen ohne Sieg bei RB Leipzig endlich wieder einen Erfolg landen. RB gewann das letzte Spiel gegen Hertha BSC mit 1:0 und liegt mit 48 Punkten weit oben in der Tabelle. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Augsburg ernüchternd. Gegen den 1. FC Köln kassierte man eine 1:3-Niederlage. Im Hinspiel wurde kein Sieger ermittelt. Die Mannschaften hatten sich remis mit 3:3 getrennt.