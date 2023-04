3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft der FC Erzgebirge Aue auf den SC Verl. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Bei Hallescher FC gab es für Aue am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 2:5-Niederlage. Verl gewann das letzte Spiel gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth mit 4:1 und liegt mit 39 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Der SC Verl kam im Hinspiel gegen den FC Erzgebirge Aue zu einem knappen 3:2-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?