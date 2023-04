3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – TSV 1860 München (Samstag, 14:00 Uhr)

Die SV Wehen Wiesbaden will die Erfolgsserie von vier Siegen gegen den TSV 1860 München ausbauen. Wiesbaden siegte im letzten Spiel gegen VfB Oldenburg mit 2:1 und liegt mit 56 Punkten weit oben in der Tabelle. Zuletzt kam 1860 zu einem 3:0-Erfolg über den VfL Osnabrück. Im Hinspiel strich der TSV 1860 München die volle Punktzahl ein und feierte einen 3:1-Erfolg über die SV Wehen Wiesbaden. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?

Angesichts der guten Heimstatistik (9-3-3) dürfte Wiesbaden selbstbewusst antreten. Wer die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 61 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Mit 60 geschossenen Toren gehört das Heimteam offensiv zur Crème de la Crème der 3. Liga. Acht Niederlagen trüben die Bilanz der SV Wehen Wiesbaden mit ansonsten 17 Siegen und fünf Remis. Mit vier Siegen in Folge ist Wiesbaden so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.