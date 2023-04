Liverpool raus aus Bellingham-Poker! Was bedeutet das für den BVB?

Jürgen Klopp und der FC Liverpool verabschieden sich aus dem Poker um Jude Bellingham. Was bedeutet das für den BVB?

Die Engländer planen im Sommer einen Mega-Umbruch und wollen, wie am Dienstagabend von SPORT1 berichtet, lieber in zwei oder drei Mittelfeldspieler investieren anstatt in nur einen. Als mögliche Transfer-Ziele werden Bayern-Star Ryan Gravenberch, Moises Caicedo, Alexis Mac Allister (beide Brighton) und Declan Rice (West Ham) genannt.