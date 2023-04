Champions League: Ohne Osimhen! Neapel verzweifelt gegen Milan

Milan: DFB-Youngster zunächst auf der Bank

Milan-Coach Stefan Pioli beorderte Deutschlands Jung-Nationalspieler Malick Thiaw zunächst auf die Bank und vertraute stattdessen auf den erfahrenen Simon Kjaer in der Innenverteidigung.

Napoli musste im Achtelfinal-Hinspiel verletzungsbedingt auf Stürmer-Star Victor Osimhen verzichten. Trainer Luciano Spaletti beorderte Elif Elmas in die Angriffsmitte, der Osimhen zu keiner Phase zu ersetzen wusste.

Es dauerte keine 60 Sekunden, ehe der Napoli-Shootingstar das 1:0 hätte erzielen müssen. Frank Anguissa leitete die Riesenchance mit seiner Hereingabe ein. Ein Klärungsversuch verunglückte Milan-Mittelfeldmann Rade Krunic. Kvaratskhelia scheiterte aus fünf Metern am auf der Linie klärenden Krunic.

Leao-Solo durchbricht Neapels Druckphase

Und Milan hätte noch vor der Pause nachlegen können. Der Ex-Wolfsburger Simon Kjaer, der den Vorzug vor dem deutschen U21-Europameister Malick Thiaw erhalten hatte, köpfte nach einer Ecke an die Unterkante der Latte (45.+3). Neapel, das kurz vor der ersten Meisterschaft seit 33 Jahren steht, wirkte beeindruckt und rettete sich in die Pause.

Mit neuem Schwung verpasste Eljif Elmas den Ausgleich (50.), Torwart Mike Maignan lenkte den Kopfball des Nordmazedoniers, der den verletzten Top-Torjäger Victor Osimhen ersetzte, an die Latte.

Wollen die Süditaliener ihren Lauf in Europa über das Viertelfinale hinaus fortsetzen, müssen sie sich im Rückspiel am kommenden Dienstag steigern und ihre Chancen nutzen. Immerhin: Bislang hat Neapel alle vier Heimspiele in dieser Champions-League-Saison gewonnen, auch gegen den FC Liverpool (4:1) und Eintracht Frankfurt (3:0).