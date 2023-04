Bild: Laimer-Wechsel nach München fix

Der sich seit Wochen anbahnende Wechsel des österreichischen Fußball-Nationalspielers Konrad Laimer von DFB-Pokalsieger RB Leipzig zu Meister Bayern München ist angeblich perfekt. Nach Bild-Informationen soll der 25-Jährige in München unterschrieben haben. Laimers Vertrag in Leipzig läuft am Saisonende aus, er ist damit ablösefrei.