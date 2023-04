Handball-WM: DHB-Frauen lösen WM-Ticket

Smits und Berger überzeugen

Xenia Smits (6) und Amelie Berger (5) waren am Mittwoch in Chalkida vor nur 80 Zuschauerinnen und Zuschauern die besten Werferinnen für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Beim Hinspiel in Hamm hatten die DHB-Frauen am Ostersonntag mit einem 39:13 bereits für eine Vorentscheidung gesorgt.