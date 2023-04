Champions League: Real Madrid - FC Chelsea LIVE im TV, Stream und Liveticker

In der Liga laufen die Weißen den Erwartungen hinterher und liegen bereits mit zwölf Punkte hinter Barcelona zurück. Aber in der Champions League haben die Königlichen souverän den FC Liverpool ausgeschaltet.

Auf der einen Seite verlor Real am letzten Spieltag gegen Villarreal nach einer 2:1-Führung mit 2:3, auf der anderen Seite gewann der Klub im Champions-League-Achtelfinale gegen Liverpool an der Anfield Road mit 5:2, nach 0:2-Rückstand.

Traditionell scheint es also mal wieder so, dass Real Madrid für die heiße Phase der Champions League bereit ist. Immerhin haben die Königlichen in den letzten zehn Jahren fünfmal den Henkelpott gewonnen.