Champions League: Tuchel? Das erstaunt Antonio Rüdiger

Am 29. Mai 2021 feierte Antonio Rüdiger den bislang größten Erfolg seiner Karriere.

Damals in Diensten des FC Chelsea triumphierte der deutsche Nationalspieler im Champions-League -Finale mit 1:0 über Manchester City. Sein Trainer damals: Thomas Tuchel.

Nachdem der aktuelle Bayern-Coach am 26. Januar 2021 die Blues übernommen hatte, absolvierte Rüdiger 15 der verbliebenen 19 Premier-League-Spiele. In den ersten 17 Spielen der Premier League war er ganze elfmal ohne Einsatz im Kader. Daher verspürt Rüdiger auch eine gewisse Dankbarkeit gegenüber Tuchel in Bezug auf den späteren Wechsel zu Real Madrid.