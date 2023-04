FC Bayern: Kurioser Fangesang in Richtung Davies in Manchester

So reden sich die Bayern-Stars die City-Pleite schön

Ein Fan hat am Dienstagabend beim Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und dem FC Bayern München bei jedem Ballkontakt von Alphonso Davies lautstark „Oh Canada“ gesungen.

Die Bayern mussten eine 0:3-Niederlage hinnehmen und stehen in der Königsklasse mit dem Rücken zur Wand .

Trotz klarer Niederlage zufrieden

Thomas Tuchel bleibt nach der Pleite im Pokal und der klaren Niederlage im Hinspiel wohl lediglich die Meisterschaft als möglicher Titel in seiner ersten Saison als Trainer der Bayern.

Nach der Partie zeigte sich Tuchel ebenso wie seine Spieler trotz der Niederlage zufrieden mit der Leistung. Der Coach spricht in einem kuriosen Interview nach der Partie sogar davon, dass die Leistung seiner Mannschaft „richtig Spaß gemacht hat“.

Nur wenige Minuten später erzielte Erling Haaland den Treffer zum 3:0. Die Ausgangslage für das Rückspiel am 19. April in der Allianz-Arena ist nahezu aussichtslos für den Rekordmeister. Kahn nimmt seine Stars trotzdem für das Rückspiel in die Pflicht, „zumindest noch einmal alles reinzuwerfen.“