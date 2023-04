Borussia Mönchengladbach: Stindl-Aus bei den Fohlen offiziell!

„Ich habe mir in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, wieder zurück in meine Heimat zu gehen“, erklärte Stindl, bei dem man über eine Rückkehr zum KSC in die 2. Bundesliga spekuliert. In Karlsruhe durchlief er ab dem 12. Lebensjahr alle Jugendmannschaften.