EA Sports FC ist da! Das wissen wir schon über den FIFA-Nachfolger

Mit dem Release von „EA Sports FC“ leitet Electronic Arts eine neue Ära ihrer eigenen Fußball-Simulation ein. Wir verraten, auf was im Nachfolger der FIFA-Reihe auf euch zukommt.

Join the Club! EA Sports hat mit der Veröffentlichung eines ersten Teasers zum FIFA-Nachfolger „EA Sports FC“ offiziell die Promo-Phase ihres neuen Flaggschiffs eingeläutet und damit für reichlich Wirbel in der Community gesorgt.

Die Fußball-Simulation, die aufgrund der gescheiterten Verhandlungen mit dem Weltfußballverband eine Namensänderung erhalten hat, soll in Zukunft die Plattform sein, „mit der EA neue, innovative Fußballerlebnisse erschafft und entwickelt“ - und es ist sogar schon einiges über den kommenden Ableger bekannt!

EA Sports FC: Name, Logo, Slogan und mehr - Das ist bereits bekannt

Ganz egal, ob FIFA 24 oder EA Sports FC, wer den Publisher der beliebtesten Fußball-Simulation auf dem Markt kennt, der weiß, dass trotz all der Verfehlungen der vergangenen Jahre eines nie enttäuscht hat: Die Marketing-Maschinerie! Und so hat der kurze Heißmacher, den EA auf allen sozialen Kanälen geteilt hat, mal wieder voll ins Schwarze getroffen. Der Videoclip fasst in nur 14 Sekunden die vorerst relevantesten Informationen zusammen.