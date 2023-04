Schach: Remis in dritter WM-Partie

Jan Nepomnjaschtschi hat in der dritten Partie der Schach-WM in Astana seine Führung gegen Ding Liren erfolgreich verteidigt.

Jan Nepomnjaschtschi hat in der dritten Partie der Schach-WM in Astana seine Führung gegen Ding Liren erfolgreich verteidigt. Der Russe einigte sich am Mittwoch nach 30 Zügen mit seinem chinesischen Kontrahenten auf ein Remis, damit führt er nun 2:1. Bereits die Auftaktpartie am Sonntag war unentschieden geendet, durch seinen Sieg tags darauf erarbeitete sich Nepomnjaschtschi einen Vorsprung.