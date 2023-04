Basketball: WM-Vorbereitung in Berlin gegen Kanada

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet in der WM-Vorbereitung einen Test in Berlin.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet in der WM-Vorbereitung einen Test in Berlin. Am 9. August (19.30 Uhr/MagentaSport) trifft die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert auf dessen Heimatland Kanada. "Kanada hat die meisten NBA-Spieler nach den USA und zählt für mich zu den Anwärtern auf eine WM-Medaille. Es wird sehr interessant sein, so kurz vor dem World Cup gegen Kanada zu spielen", sagte Herbert, der auf ein Team in Bestbesetzung hofft.