Hertha BSC mit "Vorfreude" vor Abstiegsgipfel auf Schalke

Trainer Sandro Schwarz vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC blickt dem Abstiegsgipfel bei Schlusslicht Schalke 04 am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1.de) mit „Vorfreude“ entgegen.

Er verspüre eine Anspannung, „gepaart mit großer Vorfreude auf das, was passieren wird. Es wird ein sehr emotionales Spiel in einem engen Stadion mit einer hitzigen Atmosphäre“, sagte Schwarz am Mittwoch: „Es ist ein sehr wichtiges Auswärtsspiel.“