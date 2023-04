Ansgar Knauff: Der Transfer-Poker zwischen BVB und Frankfurt läuft! Das will Dortmund

180-Grad-Wende! Eintracht steckt in der Krise

Wie SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger in der neuen Ausgabe des SPORT1 -Podcast „Die Dortmund-Woche“ erklärt, „sieht alles danach aus, dass Knauff über die Saison hinaus bei Eintracht bleibt.“

Keine Perspektive für Knauff beim BVB

BVB will sieben bis acht Millionen Euro für Knauff

Berger sagte: „Die Forderung des BVB lagen anfangs bei zehn Millionen Euro, mittlerweile ist man runtergegangen in den Preisvorstellungen. Man wird sich am Ende irgendwo in der Mitte treffen.“