Anzeige

MotoGP: Bradl ersetzt verletzten Marquez in Austin Neue Chance für Bradl

Dupasquier nach Unfall verstorben

SID

Motorrad-Pilot Stefan Bradl wird am Wochenende in Austin seinen ersten Einsatz in der noch jungen MotoGP-Saison absolvieren.

Motorrad-Pilot Stefan Bradl wird am Wochenende in Austin seinen ersten Einsatz in der noch jungen MotoGP-Saison absolvieren.

Beim Honda-Werksteam ersetzt er den an der Hand verletzten Ex-Weltmeister Marc Marquez.

Anzeige

„Ich möchte Marc alles Gute für seine Genesung wünschen. Wir als Honda brauchen ihn zurück auf der Strecke“, sagte der 33-Jährige vor dem dritten Saisonrennen.

Zuletzt war Bradl 2016 auf dem „Circuit of the Americas“ in Texas gefahren.

Damals war er noch Stammfahrer beim Aprilia-Werksteam, seit 2018 ist der Bayer bei Honda als Testfahrer unter Vertrag. Marquez, sechsmaliger MotoGP-Weltmeister, hatte beim Saisonauftakt in Portugal einen Mittelhandbruch erlitten.