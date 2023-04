Handball: Geht um mehr als "nur" das WM-Ticket - Deutschland vor Playoff-Rückspiel gegen Griechenland

Die Dienstreise zum Playoff-Rückspiel in der WM-Qualifikation nach Griechenland ist für den Bundestrainer und die deutschen Handballerinnen auf dem Papier zwar eine reine Pflichtaufgabe - Gaugisch will sie mit einem weiteren Torfeuerwerk jedoch zur Kür verwandeln.

„Wir wollen weiter Vollgas geben“, sagte der Coach am Dienstag vor dem Abflug vom Düsseldorfer Flughafen. Nach dem 39:13 im Hinspiel spielen die DHB-Frauen am Mittwoch um 16.45 Uhr ( LIVE im TV und Stream auf SPORT1 ) um mehr als die offizielle Abholung des WM-Tickets: Die Weiterentwicklung steht im Fokus.

Bis zur unmittelbaren Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Dänemark, Norwegen und Schweden (30. November bis 17. Dezember) steht für Emily Bölk und Co. schließlich nur noch eine Maßnahme mit Länderspielen im Oktober an. Die Zeit drängt.

DHB-Nationalteam will zu Olympia 2024 nach Paris

Bedeutet: Die 5:1-Deckung weiter verfeinern, das Offensivspiel noch variabler machen. Im Hinspiel am Ostersonntag in Hamm gelang insbesondere Letzteres bereits sehr gut, alle Feldspielerinnen trugen sich in die Torschützenliste ein. Läuft es im Rückspiel in Chalkida perfekt, könnte sogar der deutsche Rekordsieg in einem Pflichtspiel (45:12 gegen Paraguay bei der WM 2007) in Gefahr geraten.