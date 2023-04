Champions League: Bayern-Fans mit Protestbannern! Gegen was die Fans protestierten

So reden sich die Bayern-Stars die City-Pleite schön

Der FC Bayern verliert das Viertfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City. Während der Partie halten die Bayern-Fans mehrere Protestbanner hoch.

Bayern-Fans: „Sheikh Mansour out“

Darauf zu lesen war zum einen „Glazers, Sheikh Mansour, all autocrats out“, zum anderen noch ergänzend „Football belongs to the people“ sowie „Sheikh Mansour out“.