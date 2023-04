Nach 30 Spielen: Lionesses verlieren erstmals unter Wiegman

„Ich bin nicht beunruhigt. Ich mache mir nicht so schnell Sorgen“, sagte die Niederländerin nach dem 0:2 (0:1) der Lionesses gegen Australien mit Blick auf die WM im Sommer: „Wir wissen, dass wir auf höchstem Niveau spielen müssen, wenn wir in die Weltmeisterschaft gehen.“

Fünf Tage nach dem Erfolg im "Finalissima" gegen Südamerika-Meister Brasilien verlor England durch die Tore der Australierinnen Sam Kerr (32.) und Charlotte Grant (67.). "Es fühlt sich nicht gut an", sagte Wiegman, die von einem "großen Lernspiel" sprach. Bei der WM im Sommer in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) treffen die Engländerinnen in der Gruppenphase auf China, Dänemark und Haiti.