Scharfe Harting-Kritik an IOC und Bach von Diskus-Olympiasieger Harting

„Dass Bach befreundet mit einem mit Haftbefehl gesuchten Massenmörder (Russlands Präsident Wladimir Putin, d. Red) ist, mag seine persönliche Entscheidung sein, aber er und das IOC treiben sich mit dieser Haltung in den Ruin und reißen uns Sportler und Sportlerinnen alle mit“, sagte Harting der Sport Bild und regte an, unter den Verbänden eine Art Vertrauensfrage zu stellen, „wenn so was möglich ist.“