Sabitzer über United-Verbleib: "Meinen Platz gefunden"

So plant Sabitzer seine Zukunft bei United

Sabitzer ist noch bis zum 30. Juni vom deutschen Rekordmeister FC Bayern an die Red Devils ausgeliehen.

„Natürlich sind meine Gedanken in Bezug auf United - speziell mit Blick darauf, wie es läuft, welches Vertrauen ich von Erik ten Hag bekomme - sehr positiv. Aber ich habe es ja nicht allein zu entscheiden“, so Sabitzer, in dessen Leihvertrag keine Kauf-Option verankert ist.