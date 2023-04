Griner schreibt Buch über Haft in Russland

Will ein Buch über ihre Haft schreiben: Brittney Griner © AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Brittney Griner findet einen ganz persönlichen Weg, mit ihrer zehnmonatigen Gefangenschaft in Russland umzugehen.

Brittney Griner wird ein Buch über ihre zehnmonatige Gefangenschaft in Russland schreiben. Das kündigte die Basketball-Starspielerin am Dienstag an.