VfL Wolfsburg: Popp vor Pokal-Gipfeltreffen angeschlagen

Sie hoffe, dass es für die Partie am Samstag (14.00 Uhr) bei Bayern München reicht, aber „ich weiß es nicht. Ich kann nicht in meinen Fuß schauen“, sagte die 32-Jährige.

Popp war in der Halbzeit des Testspiels für die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) am Dienstagabend angeschlagen ausgewechselt worden.