FC Bayern nach City-Pleite: Kahn fordert Reaktion - "Können uns nicht erlauben, in Gedanken zu versinken"

„Es sieht nicht so gut aus, nur ich habe im Fußball schon Unglaubliches erlebt. Wir haben die Pflicht, in diesem Rückspiel noch einmal alles reinzuwerfen, alles zu versuchen. Um unseren Fans auf der ganzen Welt zu zeigen, dass wir eben nicht aufgeben“, sagte Kahn nach dem Viertelfinal-Hinspiel beim anschließenden Bankett.

Im Fußball sei "immer alles möglich", ergänzte der Bayern-Boss: "Und es bringt jetzt auch nichts, groß zu lamentieren und alles negativ zu sehen. Wir haben die große Möglichkeit, deutscher Meister zu werden. Es ist alles sehr, sehr eng. Wir können es uns nicht erlauben, hier in Gedanken zu versinken. Wir müssen sofort am Samstag nachlegen."

Die Bayern treffen am Samstag (15.30 Uhr) auf Hoffenheim. In der Liga liegt der Rekordmeister, der in der vergangenen Woche im Pokal schon den ersten Titel verspielt hatte, zwei Punkte vor Borussia Dortmund. Das Rückspiel in der Champions League gegen City findet am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) statt.