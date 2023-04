Rassistische Bemerkung: Vanzeir bittet um Entschuldigung

Der belgische Fußball-Profi Dante Vanzeir von den New York Red Bulls hat sich für eine rassistische Äußerung in der MLS entschuldigt.

New York (SID) - Der belgische Fußball-Profi Dante Vanzeir von den New York Red Bulls hat sich für eine rassistische Äußerung in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) entschuldigt. "Ich werde alles tun, um Teil der notwendigen Veränderung in diesem Sport und unserer Welt zu werden", sagte der 24-Jährige in einem Statement: "Ich habe einen Fehler gemacht und werde alle notwendigen Schritte unternehmen, um zu wachsen."