Real Madrid: Alaba hofft auf Ancelotti-Verbleib

„Natürlich hätte ich gerne, dass er bleibt. Er ist ein großartiger Trainer und hat das oft bewiesen. Er hat viel Erfahrung und weiß, wie man Erfolg hat“, sagte Alaba vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Chelsea (21.00 Uhr).

Ancelottis Zukunft in Madrid hängt aber wohl vor allem davon ab, ob er diese Saison einen Titel gewinnen kann. In der Meisterschaft ist der Erzrivale FC Barcelona enteilt, die Königlichen haben noch in der Champions League und im spanischen Pokal Chancen.