Schalke 04: Reis verspricht Hertha BSC heißen Tanz

„Wir haben es geschafft, durch unsere Mentalität acht Spiele in Serie nicht zu verlieren und uns heranzukämpfen. Dazu waren wir nahe am Limit, es hat die Mannschaft viel Energie gekostet. In den letzten Spielen der Saison müssen wir zusehen, dass wir wieder an diese 100 Prozent herankommen“, sagte Reis, der „immer noch fest vom Klassenerhalt“ überzeugt ist.