2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – SSV Jahn Regensburg (Freitag, 18:30 Uhr)

Am kommenden Freitag um 18:30 Uhr trifft SpVgg Greuther Fürth auf den SSV Jahn Regensburg. Letzte Woche siegte Fürth gegen den SV Sandhausen mit 2:0. Somit belegt die SpVgg mit 30 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Gegen den 1. FC Magdeburg war für den SSV im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Im Hinspiel wurde kein Sieger ermittelt. Die Mannschaften hatten sich remis mit 2:2 getrennt.

Auf des Gegners Platz hat Regensburg noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst neun Zählern unterstreicht. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst 25-mal brachte die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic den Ball im gegnerischen Tor unter. Zuletzt gewann Regensburg etwas an Boden. Zwei Siege und ein Unentschieden schaffte der SSV Jahn Regensburg in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss der SSV diesen Trend fortsetzen.