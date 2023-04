Kimmich-Jubel: "Wir suchen Typen" - Köln-Trainer Baumgart verteidigt Bayern-Star

„Der Kimmich stellt sich nach dem Sieg vor die Kurve hin und wir heulen rum“, meinte Baumgart am Rande der FC-Trainingseinheit am Dienstag: „Wer soll uns denn in anderthalb Jahren die Europameisterschaft holen? Und wie? Indem er Blumen verkauft? Was wollen wir denn? Wir suchen Typen – dann ist einer da und wir heulen rum, weil er es zu viel macht.“