EM-Riege qualifiziert sich für WM

Mit einem kaum erwarteten fünften Platz in der Mannschafts-Qualifikation haben sich die deutschen Kunstturner bei den Europameisterschaften in Antalya die Startberechtigung für die Welttitelkämpfe im Oktober in Antwerpen erkämpft.