Rückschlag bei DFB-Frauen enttäuschen gegen Brasilien

Erst ein emotionaler Abschied, dann der schmerzhafte Rückschlag: Die deutschen Fußballerinnen haben 100 Tage vor dem Start der WM-Titelmission Down Under einen ordentlichen Stimmungsdämpfer hinnehmen müssen. Im 112. und letzten Länderspiel von Edeltechnikerin Dzsenifer Marozsan unterlag das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Brasilien 1:2 (0:2) und enttäuschte trotz der Unterstützung von 32.587 Fans in Nürnberg über weite Strecken.