FC Bayern: Klarheit bei Nübel! So ist der Plan - das hat Neuer damit zu tun

AS Monaco oder FC Bayern - oder ein ganz anderer Klub? Bei Alexander Nübel gibt es zumindest in einer Hinsicht Klarheit! SPORT1 erklärt den Nübel-Plan - und was Manuel Neuer damit zu tun hat.

FC Bayern: Nübel bleibt nicht in Monaco

Mehrere Champions-League-Klubs an Nübel interessiert

Nübel kann damit gut leben. Der 26-Jährige will jetzt den nächsten Schritt machen - entweder in München oder woanders.

Das passt, denn der Torhüter will auch in Zukunft auf diesem Level spielen. Mit Monaco kam er diese Saison in der Europa League bis in die Zwischenrunde, scheiterte dort aber im Elfmeterschießen an Bayer Leverkusen.