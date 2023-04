Anzeige

Formel 1: "Um ehrlich zu sein ..." - Pérez überrascht mit Verstappen-Aussage Pérez überrascht mit Verstappen-Aussage

Verstappen gewinnt Chaos-Rennen

SPORT1

Liegen Sergio Pérez und Max Verstappen im Clinch? Der Mexikaner bezieht Stellung zu den Gerüchten um Streitigkeiten mit seinem niederländischen Teamkollegen.

Das Verhältnis zwischen Max Verstappen und der klaren Nummer zwei im Red-Bull-Rennstall, Sergio Pérez, schien nicht immer einwandfrei intakt zu sein.

Noch im Dezember 2021 leistete der Mexikaner seinem Teamkollegen Schützenhilfe in der wohl dramatischsten WM-Entscheidung aller Zeiten. Danach schien es jedoch zu kriseln: Im vergangenen Jahr ließ Pérez seinen Teamkollegen trotz mehrmaliger Stallorder während des Rennens in Brasilien nicht passieren, in Saudi-Arabien sicherte sich der erfahrene Pilot die schnellste Rennrunde - ohne Rücksicht auf den Punktestand seines Teamkollegen im WM-Kampf.

Anzeige

Medienberichte wollten den beiden gar schon einen handfesten Streit andichten, nun sorgte Pérez bei einer Medienrunde jedoch selbst für Klarheit und räumte mit den Gerüchten auf: „Es herrscht eine großartige Atmosphäre im Team, es gibt ein sehr hohes Maß an Respekt untereinander - mit allen Ingenieuren von seiner Seite und meiner Seite.“

Das Verhältnis zwischen ihm und dem Niederländer sei ausgesprochen gut: „Um ehrlich zu sein, haben wir viel mehr Respekt voreinander, als die Leute da draußen vielleicht denken. Ich denke, wir sind beide reif genug, um zu wissen, was richtig und was falsch ist. Solange das der Fall ist, erwarte ich nicht, dass sich daran etwas ändert“, erklärte der 33-jährige.

Verstappen und Pérez führen Fahrerwertung an

Pérez ließ seinen Teamkollegen jedoch nicht nur persönlich gut dastehen, sondern lobte ihn auch sportlich: „Es gibt keinen Zweifel, dass es einen Fahrer gibt, der so gut in Form ist wie Max, und deshalb ist er zusammen mit dem Team und dem Auto definitiv der am schwersten zu schlagende Fahrer.“

Aufgeben, um näher an Verstappen heranzurücken und die teamexterne Konkurrenz zu distanzieren, wolle er dennoch nicht. So blickte Pérez motiviert auf den Titelkampf voraus: „Nicht nur in Jeddah, sondern auch schon in Bahrain waren die Abstände sehr gering, im Qualifying und im Rennen. Es wird also das Maximum von mir verlangen, an jedem einzelnen Wochenende mein Bestes zu geben.“

Zurückstecken werde er ohnehin nicht: „Ich bin hier, um auch für mich das Bestmögliche zu erreichen.“ Dass es in der Endphase der Saison also zu internen Differenzen kommen wird, ist nicht ausgeschlossen.

Nach drei Rennen führt Max Verstappen die Fahrerwertung mit 69 Punkten an, Pérez folgt auf Platz zwei mit 54 Punkten. Mit dem neuen „RB19″ sind beide Piloten der Konkurrenz bereits jetzt ein wenig enteilt: Auf dem dritten Rang folgt überraschend Fernando Alonso mit 45 Punkten, dahinter Mercedes-Superstar Lewis Hamilton mit 38.