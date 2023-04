Masters in Monte Carlo: Mühevoller Auftaktsieg für Djokovic

Zverev blamiert sich in Miami

Novak Djokovic hat beim ATP-Masters in Monte Carlo mit mehr Mühe als erwartet sein erstes Match seit knapp eineinhalb Monaten gewonnen.

Nach seinem Triumph bei den Australian Open hatte der ungeimpfte Serbe wegen der noch bis 11. Mai gültigen Corona-Bestimmungen in den USA nicht an den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami teilnehmen können.